【KTSF】

東灣Contra Costa縣衛生局週五透露,Orinda市一間長者療養院有至少27人確診新型肺炎。

發生集體感染的療養院名叫Orinda Care Center,本週初最先有兩名職員身體不適,求診後週三確診新型肺炎,另外兩名院友也確診。

衛生局接著對所有員工和院友進行檢測,結果再多24名院友和3名職員確診,兩名院友需要送院治療,其他人則需要隔離。

Orinda Care Center共有45名院友入住,療養院表示,已跟隨衛生局建議採取措施,阻截病毒散播。

截至週五,Contra Costa County有超過300人確診,5名患者死亡。

