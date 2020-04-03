紐約州一夜逾500人亡 約等於911恐襲死難人數

【KTSF 張麗月報導】

紐約州一夜之間又有超過500人不治，令到全州新型肺炎死亡個案總數接近3,000人，約等於911襲擊的死難人數。

全美國有25萬人確診，有超過6,000人染疫死亡，將近一半的死亡個案來自疫情最嚴峻的紐約州，當地在一天之內有多562人不治。

紐約全州至今死亡總數逼近3,000人，追上911襲擊的死難者人數，有超過4分之1死亡個案來自重災區的紐約市。

市長白思豪說，已經時日無多，只有幾天時間去作最壞打算，他預期下週是疫情高峰期，病例會明顯增加，現正急需救援物資，嚴重短缺醫護人手和呼吸機，他要求聯邦政府緊急提供額外1,000名護士和150名醫生，以及300名呼吸治療師，甚至促請特朗普總統下令，調動美軍醫療人員增援。

紐約州長Andrew Cuomo形容，整晚見到這些數字飆升，身為這條船的舵手，感覺日子很難捱。

另外，特朗普週五宣布CDC的新指引，建議民眾戴口罩，但毋須戴醫療專業用的外科口罩，那他自己是否會遵從呢？

特朗普說說：「這是自願性質，我不認為我會戴口罩，但有許多方法去做。」

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