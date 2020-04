紐約州一夜逾500人亡 約等於911恐襲死難人數

【KTSF 張麗月報導】

紐約州一夜之間又有超過500人不治,令到全州新型肺炎死亡個案總數接近3,000人,約等於911襲擊的死難人數。

全美國有25萬人確診,有超過6,000人染疫死亡,將近一半的死亡個案來自疫情最嚴峻的紐約州,當地在一天之內有多562人不治。

紐約全州至今死亡總數逼近3,000人,追上911襲擊的死難者人數,有超過4分之1死亡個案來自重災區的紐約市。

市長白思豪說,已經時日無多,只有幾天時間去作最壞打算,他預期下週是疫情高峰期,病例會明顯增加,現正急需救援物資,嚴重短缺醫護人手和呼吸機,他要求聯邦政府緊急提供額外1,000名護士和150名醫生,以及300名呼吸治療師,甚至促請特朗普總統下令,調動美軍醫療人員增援。

紐約州長Andrew Cuomo形容,整晚見到這些數字飆升,身為這條船的舵手,感覺日子很難捱。

另外,特朗普週五宣布CDC的新指引,建議民眾戴口罩,但毋須戴醫療專業用的外科口罩,那他自己是否會遵從呢?

特朗普說說:「這是自願性質,我不認為我會戴口罩,但有許多方法去做。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。