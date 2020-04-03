醫療物資短缺成各州政府最頭痛問題

【KTSF 蔡璐陽報導】

隨著確診病例在全美不斷上升，醫療物資短缺也成了各州政府最頭痛的問題。

面對全國醫療物資短缺的局面，麻省自行從中國購買了口罩，並有愛國人士借出自己的私人飛機到中國運貨。

而在路易斯安那州，疫情也出現了明顯上升趨勢，南加州洛杉磯市長則要求民眾外出時遮住口鼻。

洛杉磯市長Eric Garcetti說：「請不要購買醫用口罩，或者N95口罩，我們不能加劇前線醫療人員的保護物資短缺。」

國家戰略供應部門向各地醫院送出了物資，不過存貨已經見底，另外還有2,000個呼吸機由於儲存不當，導致現在無法使用，更糟的還不止於此。

蒙大拿州州長Steve Bullock說：「他們從國外將大量物資運回，但是其中80%的貨物都投入了私人市場，導致各州都在競爭購買，有時聯邦政府也在搶著買。」

目前國防部正在籌劃採購10萬個裝屍袋，僅僅是上個星期，就有660萬名美國人登記失業，還有超過90%的美國人正在居家抗疫。

不過各個州對於教會活動是否屬於在居家抗疫期間能夠舉行的必要服務就有分歧，佛羅里達州州長沒有阻止當地的各種教堂集會，但是加州就認為，教堂集會在此時應該停止。

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