美國新型肺炎累計6千人亡 紐約洛杉磯率先呼籲外出戴布口罩

【有線新聞】

美國再多3萬人確診新型肺炎增至逾24萬人染病,6,000多人死亡,紐約與洛杉磯兩大城市率先呼籲民眾要戴布口罩上街,早前寫信請求上級果斷應對航母羅斯福號疫情的艦長克羅澤,被軍方解除職務。

紐約這間殯儀館負責人最近忙個不停,以往同時處理40至60宗個案並無問題,現時要同時處理近200宗。

為減低病毒傳播風險,紐約市與洛杉磯市政府先後呼籲居民外出時戴布口罩,或以頭巾或圍巾等遮蓋口鼻,專業口罩則留給醫護。

特朗普總統則再次動用《國防生產法》,下令政府部門協助製造商清除獲取零件等障礙,務求加快生產呼吸機。

他又指國內病毒檢測能力已提升,好奇之下再嘗試測試,約15分鐘便有結果,是陰性。

至於出現集體感染,停靠關島的航母羅斯福號,船員分批上岸接受檢測,發「求助信」的艦長克羅澤,被沒收羅斯福號的指揮權。

署理海軍部長指,克羅澤面對疫情挑戰時未能專業行事、判斷力極差,解除職務並非因為他將信件外洩予家鄉報章,而是因為他沒有用機密方式,便把信件廣泛地發給指揮系統以外的20至30人,製造出一場風暴及恐慌,令人質疑軍方以至政府,因此要負上一定責任,但強調白宮沒有施壓。

有報道指,克羅澤的軍階會維持並繼續留在海軍。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。