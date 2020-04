Ibuprofen被指加劇新型肺炎症狀 學者指無根據（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

較早前有報導指出,服食ibuprofen止痛劑會加劇新型肺炎的症狀,現在科學界證實,這種說法並沒有科學根據。

上月中,法國衛生部長發表的言論引起風波,他指出服食ibuprofen止痛藥,有可能加劇新型肺炎的病情。

言論一出,引起全球各地,包括美國的消費者不敢服用ibuprofen,而轉為使用acetaminophen止痛藥,例如Tylenol,導致供不應求,現在證實這種講法沒有科學根據,而整件事的起源是什麼呢?

舊金山加大藥劑學教授楊榮倩說:「前幾個星期,有兩個研究員在法國,他們認為要是你吃ibuprofen,要是你得到新型肺炎,會令你的肺炎比較嚴重,他們沒有寫論文,只是說我們認為,他們投稿,說我們的假設是。」

楊榮倩教授表示,可以放心使用ibuprofen。

楊榮倩教授說:「所以美國FDA跟世衛組織兩個都說,要是你發燒,可以吃ibuprofen和acetaminophen,兩個都可以,都沒有問題都沒有什麼副作用。」

不過楊榮倩指出,服用ibuprofen可能導致胃部不適,所以應該飯後才服用。

