Ibuprofen被指加劇新型肺炎症狀 學者指無根據（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

較早前有報導指出，服食ibuprofen止痛劑會加劇新型肺炎的症狀，現在科學界證實，這種說法並沒有科學根據。

上月中，法國衛生部長發表的言論引起風波，他指出服食ibuprofen止痛藥，有可能加劇新型肺炎的病情。

言論一出，引起全球各地，包括美國的消費者不敢服用ibuprofen，而轉為使用acetaminophen止痛藥，例如Tylenol，導致供不應求，現在證實這種講法沒有科學根據，而整件事的起源是什麼呢？

舊金山加大藥劑學教授楊榮倩說：「前幾個星期，有兩個研究員在法國，他們認為要是你吃ibuprofen，要是你得到新型肺炎，會令你的肺炎比較嚴重，他們沒有寫論文，只是說我們認為，他們投稿，說我們的假設是。」

楊榮倩教授表示，可以放心使用ibuprofen。

楊榮倩教授說：「所以美國FDA跟世衛組織兩個都說，要是你發燒，可以吃ibuprofen和acetaminophen，兩個都可以，都沒有問題都沒有什麼副作用。」

不過楊榮倩指出，服用ibuprofen可能導致胃部不適，所以應該飯後才服用。

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