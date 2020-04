佩戴口罩手套有助防疫 但佩戴方法必須正確（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

之前有人認為健康的人不應該戴口罩,因為會削弱防衛意識,而且惹來歧視,但越來越多的醫療界指出,在新冠肺炎疫情期間,戴口罩可以減低感染風險,但必須適當地佩戴,否則會更易染病。

戴口罩和手套可以減少感染新冠病毒的風險,但如果佩戴不恰當,反而令到更容易染病,南加州大學Keck Medicine醫療機構的Carolyn Kaloostian醫生說,第一步是必須先洗手,在佩戴任何保護設施之前,要用清水或消毒液洗手,戴手套基本上有充足防禦,但除下來必須很小心。

Kaloostian醫生說:「你要用骯髒的手指和骯髒的手套的面層,不要碰到手的潔淨部分,然後用未碰過骯髒表面的手指,插入手套潔淨那一面去除手套,之後就掉進垃圾桶。」

之後要洗手,跟著是口罩。

Kaloostian醫生說:「你套在面上,繞過你的耳朵,在鼻樑部位擠壓,並且要蓋過整個口部。」

當除下口罩的時候,要用潔淨的手。

Kaloostian醫生說:「在耳朵後面除下骯髒的口罩,掉進垃圾桶,在再觸摸面部之前,一定要確定手是清潔的。」

一般認為,不應該將口罩和手套循環再用,但Marc Kerner醫生就說,如果必須的話,可以用肥皂和清水潔淨手套,至於口罩呢?

Kerner醫生說:「你可以用5%濃度的漂白劑噴向口罩,乾了之後再用。」

Kerner又示範如何用HVAC過濾物料製造自己的N-95口罩。

Kerner醫生說:「你可以度好位,釘在口罩裡面,或者釘在外面,做成另外一個保護層。」

不過如果你不熟悉製作,建議都是購買有認證的和規格口罩。

