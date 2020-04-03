佩戴口罩手套有助防疫 但佩戴方法必須正確（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

之前有人認為健康的人不應該戴口罩，因為會削弱防衛意識，而且惹來歧視，但越來越多的醫療界指出，在新冠肺炎疫情期間，戴口罩可以減低感染風險，但必須適當地佩戴，否則會更易染病。

戴口罩和手套可以減少感染新冠病毒的風險，但如果佩戴不恰當，反而令到更容易染病，南加州大學Keck Medicine醫療機構的Carolyn Kaloostian醫生說，第一步是必須先洗手，在佩戴任何保護設施之前，要用清水或消毒液洗手，戴手套基本上有充足防禦，但除下來必須很小心。

Kaloostian醫生說：「你要用骯髒的手指和骯髒的手套的面層，不要碰到手的潔淨部分，然後用未碰過骯髒表面的手指，插入手套潔淨那一面去除手套，之後就掉進垃圾桶。」

之後要洗手，跟著是口罩。

Kaloostian醫生說：「你套在面上，繞過你的耳朵，在鼻樑部位擠壓，並且要蓋過整個口部。」

當除下口罩的時候，要用潔淨的手。

Kaloostian醫生說：「在耳朵後面除下骯髒的口罩，掉進垃圾桶，在再觸摸面部之前，一定要確定手是清潔的。」

一般認為，不應該將口罩和手套循環再用，但Marc Kerner醫生就說，如果必須的話，可以用肥皂和清水潔淨手套，至於口罩呢？

Kerner醫生說：「你可以用5%濃度的漂白劑噴向口罩，乾了之後再用。」

Kerner又示範如何用HVAC過濾物料製造自己的N-95口罩。

Kerner醫生說：「你可以度好位，釘在口罩裡面，或者釘在外面，做成另外一個保護層。」

不過如果你不熟悉製作，建議都是購買有認證的和規格口罩。

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