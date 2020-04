【KTSF】

灣區衛生官員週四發布衛生指引,建議民眾出外進行必要活動時遮蓋鼻子和嘴巴。

灣區衛生官員表示,建議是配合加州公共衛生部的指引,當局表示出了保持社交距離和勤洗手之外,應該再加上遮蓋鼻和嘴。

衛生官員指出,一些人可能帶新冠病毒,但是沒有症狀或只有輕微症狀,而不知道自己染病,即俗稱的隱形病人,因此遮蓋鼻和口可以減低病毒傳播。

衛生官員表示,遮蓋鼻和嘴不需要使用醫護人員用醫療用口罩或N95口罩,可以是頭巾、用布做的口罩、保護頸部的布套,甚至是T恤、毛巾等,可以重複清洗使用。

當局也提醒民眾,這些遮蓋臉部的物品應該穿戴得舒服,以避免觸碰臉部。

當局建議不要和其他要洗的衣服放在一起,每用完一次就用熱水和清潔劑洗乾淨之後烘乾。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。