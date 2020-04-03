研究指新型肺炎病人說話或呼吸也可能傳播病毒

【KTSF 江良慧報道】

有關新型肺炎病毒的傳播，之前理論一直都是是透過患者打噴嚏和咳嗽，不過，有專家新近指出，受感染的人說話，甚至只是呼吸，都可能會傳播病毒。

國家科學院的一個傳染病小組，就白宮查詢新型肺炎是否可經由說話傳播作出書面回覆。

負責領導小組的專家表示，現有的研究顯示，新型肺炎病毒可以經由患者呼吸所直接產生的氣霧或氣溶膠傳播，專家在信中解釋說，來自中國的研究顯示，當醫護人員脫下保護設施，又或是在醫護人員走動，或是有人清潔地板時，病毒可以停留在空氣中。

專家說，懸浮在空氣中的氣霧化的病毒液體顆粒，有可能傳染稍後經過的其他人，不過病毒能停留在空氣中多久，就要似乎多個因素，例如在一間沒有循環空氣的房間內，有人在事後步行經過，就很可能會吸入病毒，但假如是在戶外，有風就會把病毒吹散。

專家接受訪問時表示，從今開始他到超市時會戴口罩。

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