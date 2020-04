CNN女主播宣布確診 Cuomo稱瘦了13磅

【KTSF 江良慧報導】

紐約州州長Andrew Cuomo的弟弟,CNN新聞主播Chris Cuomo日前證實確診新型肺炎後,週五再有另一名CNN主播確診。

CNN女主播Brooke Baldwin今天在社交網上載聲明,證實自己確診,並說自己情況還可以。

她透露,是週四下午突然發作,發冷、疼痛和發燒,她說自己一直有與人保持社交距離,做足當局建議的所有防禦措施都中招。

她又補充說,覺得自己幸運,因為沒有其他可能會令加劇症狀的慢性疾病。

至於早前證實自己確診的Cuomo週四交代病情,說仍有發燒,大量出汗和頭痛,視力也受影響,發病3天以來已經瘦了13磅。

他又表示,雖然數據顯示,大部分患者最終都會痊癒,但其實過程並不容易,都相當辛苦。

Cuomo為免感染妻子和子女,目前正在住所的地下室隔離。

