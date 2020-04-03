疫情下要保持社交距離 孝子賢孫掃墓該怎樣抗疫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

這個星期六是清明節，按照傳統，不少華裔家庭都會去掃墓，但正值抗疫期間，所有市民如非必要切勿外出，外出時，人與人之間至少保持6呎距離，墓園又有什麼措施保障大家掃墓時的安全呢？

位於中半島Colma市的松柏園，週四未見有掃墓的人潮，松柏園表示，因應疫情及州府的居家抗疫令，一年一度的清明法會亦被逼臨時取消。

松柏園華人部經理余德先（Daniel Yu）說：「可以說這30年來，我都沒有見過這樣的事情發生，正常我們每年的清明重陽都舉辦清明法會，大家華人朋友聚集於這個時間比較多。」

同樣位於Colma的活倫紀念陵園宣布，因應就地抗疫令，4月4日及5日將關閉墓園，到下星期一才會重開，而松柏園及位於San Mateo的百齡園，旗下的百恩園及百祥園將會繼續開。

百齡園代表鄧小姐說：「我們改變了活動的方式，以前我們做很大的活動，因為清明節，你知道，很多華人都會去拜祭，今日只是縮減了，已經沒有午餐及舞獅表演那些，只是做現場直播祈福儀式，讓客人在家中上網看到。」

在松柏園的墓園範圍，安排了很多流動洗手器，希望市民在掃墓時保持衛生，更重要的是靠市民自律。

此外，園方指，根據不同人的家鄉習俗，掃墓的日子不一定在4月4日清明節當天，清明期間包括的可以由3月20至4月20日。

余德先說：「我建議大家分開，不一定星期六星期日的時間來掃墓，如果來的話，最好根據州的法律，不要說超過十個人，來到大家保持距離，即是6呎以外到10呎左右，保障大家的健康安全。」

因為疫情想盡量減少出門，但又想對祖先盡孝，可以怎樣做呢？松柏園這裡今年有特別的新服務，如果有需要，他們的職員可以代表大家到墓前獻花及上香。

余德先說：「有需要的時候，可以致電我們報上合約號碼，還有亡者姓名，他們的聯絡電話，我們可以去他們親人的墳上獻花及上香，以示悼念。」

至於在葬禮服務方面，松柏園及百齡園都表示，根據州府的規定，葬禮及下葬的儀式，參與的人不得多於十人，為了確保所有親友都參加到，葬禮儀式全程會在網上直播。

鄧小姐說：「我們就可以讓客人選擇，他們如果想延遲葬禮，可以延遲，因應每個家庭的需要，如果他們真的想用我們的殯儀服務，我們亦有個像網上會議，例如牧師在他的地方，家人在自己的家，可以大家一起參與葬禮儀式。」

舊金山市府表示，市內有3分之1的華裔人口，知道清明節期間會有不少家庭去掃墓，市府絕對尊重華裔社區的傳統習俗，不過亦有以下事項必須注意。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩（Victor Lim）說：「呼籲市民考慮，派一個代表由家中去墳場，悼念先人，或者是60歲以上朋友，盡量都是留在家中，如果必須要去墓園，第一要與親友聯繫，將拜祭時間隔開一點，第二，與墓園及墳場的管理聯繫，看看他們有沒有特別的安排。」

松柏園透露，近日都收到新冠病毒死亡患者家屬的服務預約，為了安全起見，討論細節及簽約安排，大部分都會透過電話及在網上進行，而在下葬時候，所有家屬必須離開遺體25呎以外。

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