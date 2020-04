疫情下要保持社交距離 孝子賢孫掃墓該怎樣抗疫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

這個星期六是清明節,按照傳統,不少華裔家庭都會去掃墓,但正值抗疫期間,所有市民如非必要切勿外出,外出時,人與人之間至少保持6呎距離,墓園又有什麼措施保障大家掃墓時的安全呢?

位於中半島Colma市的松柏園,週四未見有掃墓的人潮,松柏園表示,因應疫情及州府的居家抗疫令,一年一度的清明法會亦被逼臨時取消。

松柏園華人部經理余德先(Daniel Yu)說:「可以說這30年來,我都沒有見過這樣的事情發生,正常我們每年的清明重陽都舉辦清明法會,大家華人朋友聚集於這個時間比較多。」

同樣位於Colma的活倫紀念陵園宣布,因應就地抗疫令,4月4日及5日將關閉墓園,到下星期一才會重開,而松柏園及位於San Mateo的百齡園,旗下的百恩園及百祥園將會繼續開。

百齡園代表鄧小姐說:「我們改變了活動的方式,以前我們做很大的活動,因為清明節,你知道,很多華人都會去拜祭,今日只是縮減了,已經沒有午餐及舞獅表演那些,只是做現場直播祈福儀式,讓客人在家中上網看到。」

在松柏園的墓園範圍,安排了很多流動洗手器,希望市民在掃墓時保持衛生,更重要的是靠市民自律。

此外,園方指,根據不同人的家鄉習俗,掃墓的日子不一定在4月4日清明節當天,清明期間包括的可以由3月20至4月20日。

余德先說:「我建議大家分開,不一定星期六星期日的時間來掃墓,如果來的話,最好根據州的法律,不要說超過十個人,來到大家保持距離,即是6呎以外到10呎左右,保障大家的健康安全。」

因為疫情想盡量減少出門,但又想對祖先盡孝,可以怎樣做呢?松柏園這裡今年有特別的新服務,如果有需要,他們的職員可以代表大家到墓前獻花及上香。

余德先說:「有需要的時候,可以致電我們報上合約號碼,還有亡者姓名,他們的聯絡電話,我們可以去他們親人的墳上獻花及上香,以示悼念。」

至於在葬禮服務方面,松柏園及百齡園都表示,根據州府的規定,葬禮及下葬的儀式,參與的人不得多於十人,為了確保所有親友都參加到,葬禮儀式全程會在網上直播。

鄧小姐說:「我們就可以讓客人選擇,他們如果想延遲葬禮,可以延遲,因應每個家庭的需要,如果他們真的想用我們的殯儀服務,我們亦有個像網上會議,例如牧師在他的地方,家人在自己的家,可以大家一起參與葬禮儀式。」

舊金山市府表示,市內有3分之1的華裔人口,知道清明節期間會有不少家庭去掃墓,市府絕對尊重華裔社區的傳統習俗,不過亦有以下事項必須注意。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩(Victor Lim)說:「呼籲市民考慮,派一個代表由家中去墳場,悼念先人,或者是60歲以上朋友,盡量都是留在家中,如果必須要去墓園,第一要與親友聯繫,將拜祭時間隔開一點,第二,與墓園及墳場的管理聯繫,看看他們有沒有特別的安排。」

松柏園透露,近日都收到新冠病毒死亡患者家屬的服務預約,為了安全起見,討論細節及簽約安排,大部分都會透過電話及在網上進行,而在下葬時候,所有家屬必須離開遺體25呎以外。

