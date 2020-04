【KTSF】

特朗普總統週五表示,聯邦疾控中心(CDC)已修訂指引,建議美國民眾外出時應遮蓋口鼻,希望能有助減慢新型冠狀病毒的散播,特朗普表示,這項指引只屬建議,他坦然自己不會跟從。

特朗普表示,CDC是建議民眾戴非醫療用的口罩,例如自製的布口罩,他強調建議是自願性質,他本人不會戴口罩。

CDC表示,醫療用的口罩,尤其是N95口罩,應留給前線醫護人員使用。

