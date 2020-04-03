疫情致加州近200萬人申領失業 州政府設求職網站

【KTSF 郭柟報導】

全球確診新型肺炎個案週四突破100萬，死亡人數也超過5萬，加州方面，確診新型肺炎個案達到9,191宗，203人死亡，有804名病人入住深切治療部（ICU），比週三多了5.4%，不過州長紐森指升幅並無預期的嚴重，紐森又宣佈新一輪抗疫政策，惠及小商業和失業人士。

加州從3月12日起，至今有190萬人申領失業，在過去一星期，平均每日有大約有11萬人申領失業。

州長紐森宣佈，豁免小商業銷售稅一年，相等於為每戶提供最多5萬元的免息貸款，由週五起接受申請。

紐森說：「 這筆錢已經入到你手，不需要向州府交稅一年，無罰款，無利息，純粹貸款。」

紐森也為失業人士提供求職援助，求職人士可以登入網站https://onwardca.org/查詢工作招騁。

紐森表示，現時有7萬個職位空缺，主要行業包括醫護人員、農業、物流、超市等。

另一方面，洛杉磯週四急增527人確診，累計有4,045宗，另外多13人死亡，至今洛杉磯有78人死亡。

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