疫情致加州近200萬人申領失業 州政府設求職網站

【KTSF 郭柟報導】

全球確診新型肺炎個案週四突破100萬,死亡人數也超過5萬,加州方面,確診新型肺炎個案達到9,191宗,203人死亡,有804名病人入住深切治療部(ICU),比週三多了5.4%,不過州長紐森指升幅並無預期的嚴重,紐森又宣佈新一輪抗疫政策,惠及小商業和失業人士。

加州從3月12日起,至今有190萬人申領失業,在過去一星期,平均每日有大約有11萬人申領失業。

州長紐森宣佈,豁免小商業銷售稅一年,相等於為每戶提供最多5萬元的免息貸款,由週五起接受申請。

紐森說:「 這筆錢已經入到你手,不需要向州府交稅一年,無罰款,無利息,純粹貸款。」

紐森也為失業人士提供求職援助,求職人士可以登入網站https://onwardca.org/查詢工作招騁。

紐森表示,現時有7萬個職位空缺,主要行業包括醫護人員、農業、物流、超市等。

另一方面,洛杉磯週四急增527人確診,累計有4,045宗,另外多13人死亡,至今洛杉磯有78人死亡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。