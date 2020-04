加州突破一萬人確診 逾9百人入住深切治療部

【KTSF】

加州突破一萬宗確診,至今累計有237人死亡,有2,188人正在住院,901人住在深切治療部(ICU),比週四多了一成,州長紐森週五公佈的抗疫政策,是要幫助無家可歸者。

紐森週五表示,在全州租用了6,867間酒店房間,將無家可歸者從密集庇護中心搬去這些酒店房,第一階段目標是要準備好1.5萬間酒店隔離房。

紐森表示,州府花費了8億元租用酒店房間。

聯邦緊急事務管理署(FEMA)同意資助其中的75%的酒店租用費用。

紐森說:「沒藉口不在未來幾天和幾星期內展開行動,要盡快, 因為已有一人死亡,是Santa Clara一個無家者。」

紐森又指,FEMA的資金有特定指引,必須優先照顧高感染風險的無家可歸者,例如確診者、曾與確診者密切接觸人士、或年過65歲的長者。

紐森又呼籲大家登入http://serve.ca.gov,加入捐款和志願派發食物行列。

