加州突破一萬人確診 逾9百人入住深切治療部

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加州突破一萬宗確診，至今累計有237人死亡，有2,188人正在住院，901人住在深切治療部（ICU），比週四多了一成，州長紐森週五公佈的抗疫政策，是要幫助無家可歸者。

紐森週五表示，在全州租用了6,867間酒店房間，將無家可歸者從密集庇護中心搬去這些酒店房，第一階段目標是要準備好1.5萬間酒店隔離房。

紐森表示，州府花費了8億元租用酒店房間。

聯邦緊急事務管理署（FEMA）同意資助其中的75%的酒店租用費用。

紐森說：「沒藉口不在未來幾天和幾星期內展開行動，要盡快， 因為已有一人死亡，是Santa Clara一個無家者。」

紐森又指，FEMA的資金有特定指引，必須優先照顧高感染風險的無家可歸者，例如確診者、曾與確診者密切接觸人士、或年過65歲的長者。

紐森又呼籲大家登入http://serve.ca.gov，加入捐款和志願派發食物行列。

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