小商業紓困計劃正式啟動 銀行業促聯邦政府發更多指引

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府對小商業的紓困計劃現已啟動,但負責貸款的銀行業消息指出,一開始這個計劃有些麻煩,銀行需要聯邦政府提供更多指引如何去辦理。

紐約州州長Andrew Cuomo說,目前紐約州有超過8.3萬人確診,最少1,914人死亡,當中約六的成死者是在紐約市。

Cuomo說,根據Gates基金會預測,疫情去到7月時,如果社交距離措施實行到起碼5月底的話,全美最終的染疫死亡人數可能都會有9.3萬人,而紐約可能都會有1.6萬人死亡,白宮較早時曾經估計死亡人數可能介乎10萬至24萬人。

另外,紐約市長白斯豪警告說,預料紐約市在未來幾天將會短缺呼吸機,同時為了應付大幅增加的病人,紐約市未來一星期急需3,000部呼吸機,4月內需要6.5萬張病床,市府將改裝一些酒店和大型場所,從而增設近4萬張病床。

另外,就刺激經濟法案的紓困方案,財政部聘請投資銀行去辦理有關的救助計劃,這個總額3,490億元的計劃,用來幫助小商業支付僱員的薪資多達8個星期,將於稍後啟動運作。

不過銀行和其他貸款機構警告說,這薪資保障計劃一開始會有波折,現時已經出現一些麻煩,這些銀行正等候技術性指引,以確定如何去辦理貸款。

財長Steve Mnuchin週四表示,答應銀行的要求,貸款申請者要支付的利息將會由半厘提高到一厘。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。