【有線財經】

蘋果公司在美國的零售店,全線停業至5月初。

蘋果向員工發內部通知,稱因應新型肺炎疫情,會繼續要求員工在家辦公,直至5月初,期間所有辦公室實行彈性工作安排,全數約270間零售店則會停業。

蘋果指,會在考慮當地政府以及公共健康專家的指引後,再決定何時重開零售店。

