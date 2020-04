【KTSF】

聯邦食品藥物管理局(FDA)呼籲腸胃藥Zantac的生產商,立即撤回所有處方以及非處方的Zantac,原因是當局正調查這種藥是否受到一種致癌物污染。

FDA早在去年9月,就Zantac的主要成分雷尼替定可能含有致癌物展開調查,結果發現,藥物中的污染物N-亞硝基二甲胺NDMA,當儲存在高於正常溫度時會增加,有可能危及消費者。

Zantac的法國製藥公司Sanofi,在10月已經自動回收藥物,並指示零售商和消費者退回或者銷毀藥物。

FDA週三也建議,由於有居家抗疫令,消費者不宜把藥物退回零售商,最好是把藥物銷毀。

