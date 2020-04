【有線新聞】

世衛被問到如何令中國通報疫情更具透明度,世衛官員指有時資訊會受到天然限制,外界過於聚焦此問題。

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安指:「我們要看全盤脈胳,要平衡一點。我們要有批判性,我們會這樣,也會與各國合作,確保取得力所能及的最佳疫情數據。但同時也要平衡一點,承認體制受到壓力,尋求如何爭分奪秒分享所有東西。我希望這回應不會太直率,但坦白說,我覺得我們有時過於聚焦這議題。」

