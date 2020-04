【KTSF】

灣區週五早上天氣寒冷,氣象局預測,兩股風暴週末相繼抵達灣區,星期日雨勢最大。

國家氣象局預測,週五早上寒冷,北灣部分地區氣溫降至接近冰點,預測一股冷鋒星期六抵達,會下雨。

星期日另一股更強更冷的風暴抵達,除了下雨之外,更有機會有雷暴以及落冰雹,海拔高的地區有機會下雪。

週三加州測量Sierra Nevada積雪量,結果是同期正常的53%,顯示加州處於乾旱,而週末的風暴將有助增加降雨以及積雪。

