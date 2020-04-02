美國確診病例逾21萬 多名兒童幼嬰死亡

【有線新聞】

美國疫情仍嚴峻，確診病例已超過21萬宗，更多地方收緊限制措施，當地出現多宗小童及嬰兒死亡病例，當中包括初生嬰兒。

疫情中死亡的人仍是以長者及長期病患為主，青少年、甚至幼童的病例較少，死亡的更罕見。但早在上月中，研究整合內地的數據，已包括一名10個月大嬰兒及一名14歲死者。

美國伊利諾伊州日前亦出現一宗嬰兒死亡病例，新增的死者則包括田納西州一名5歲大男童，及康涅狄格州一名僅6週大的嬰兒。

康涅狄格州州長拉蒙特稱，該初生嬰兒上周於醫院搶救無效不治，他感到非常痛心，大家的性命可能便要靠留在家中及減少接觸去保護。

佛羅里達州州長德桑蒂斯則宣布，因應疫情發出「居家令」，停止進行非必要活動30天。

賓夕法尼亞州亦發出了「居家令」，有效期至少到今月底。

軍方的疫情亦嚴峻，停靠關島的羅斯福號航母已有約百人確診，佔軍方疫情約10%，數千名船員已陸續登岸，入住關島的酒店隔離。但部分人要留守船上，保養、看守武器及核反應堆等。

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