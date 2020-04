美國確診病例逾21萬 多名兒童幼嬰死亡

【有線新聞】

美國疫情仍嚴峻,確診病例已超過21萬宗,更多地方收緊限制措施,當地出現多宗小童及嬰兒死亡病例,當中包括初生嬰兒。

疫情中死亡的人仍是以長者及長期病患為主,青少年、甚至幼童的病例較少,死亡的更罕見。但早在上月中,研究整合內地的數據,已包括一名10個月大嬰兒及一名14歲死者。

美國伊利諾伊州日前亦出現一宗嬰兒死亡病例,新增的死者則包括田納西州一名5歲大男童,及康涅狄格州一名僅6週大的嬰兒。

康涅狄格州州長拉蒙特稱,該初生嬰兒上周於醫院搶救無效不治,他感到非常痛心,大家的性命可能便要靠留在家中及減少接觸去保護。

佛羅里達州州長德桑蒂斯則宣布,因應疫情發出「居家令」,停止進行非必要活動30天。

賓夕法尼亞州亦發出了「居家令」,有效期至少到今月底。

軍方的疫情亦嚴峻,停靠關島的羅斯福號航母已有約百人確診,佔軍方疫情約10%,數千名船員已陸續登岸,入住關島的酒店隔離。但部分人要留守船上,保養、看守武器及核反應堆等。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。