美國疫情未有放緩跡象 約九成人口居家抗疫

美國的疫情目前看來沒有任何慢下來的跡象,僅僅週三的幾個小時內,就出現了14,000例新確診,衛生官員表示,高峰期可能在兩個星期內到來,目前全美已經有超過30個州實行居家抗疫令,約九成美國人受到影響。

紐約的前線醫護人員們沒有一秒鐘停歇,急診室的醫生Steven表示,所有人都需要氧氣,每個人都至關重要,隨著感染人數不斷激增,紐約州長再次發聲。

紐約州州長Andrew Cuomo說:「紐約有1.6萬人死亡,意味著紐約州之外,也會有成千上萬的人死亡,紐約今天的問題,明天會是堪薩斯、德州、新墨西哥的問題。」

目前美國已經有超過30個州實行居家抗疫令,最新參與的州是全美人口排名第三的佛羅里達州,州長Ron DeSantis在眾多壓力下改變政策,他表示,雖然佛州現在很多地區感染率很低,但是時候採取居家抗疫令。

在路易斯安那州,新奧爾良官員表示,因為不斷有新的疫情爆發點,他們本週可能會用盡所有呼吸機。

麻省州長正在對幾名退伍軍人死於新冠肺炎而展開調查。

在喬治亞州,一間醫院的新冠肺炎死亡人數佔該州患者的20%。

急診護士Carley Rice說:「很痛苦的看見同齡者在為自己的生命戰鬥。」

目前單是紐約的警察局,已經有1,400個確診案例,成千上百的急護人員加入到應答911熱線中。

陸軍正在向1萬名有醫療背景的預備役人員發出返回邀請,急診室醫生呼籲廣大民眾做好居家抗疫,保持社交距離,也希望聯邦政府給予更多幫助,比如提供更多呼吸機等醫用器材,以避免不必要的死亡。

