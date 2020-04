美國情報指控中國隱暪疫情及數據造假

【有線新聞】

美國傳媒報道,白宮機密報告指控中國隱瞞疫情,特朗普總統指,中國的疫情數字「偏少」,美國多個州有民眾集體訴訟,更把解放軍列為被告。

彭博引述多名官員消息,指情報機構上週向白宮呈交機密報告,指控中國公開呈報的新型肺炎確診宗數還有死亡人數都是刻意、不全面披露,報告更直指,中國的疫情數字是造假。

特朗普表示,沒收過有報告指中國隱瞞疫情。他說:「他們的數字似乎有點偏少,我這麼說是要客氣點,至於他們的數字是否準確,我並非來自中國的會計師。」

中國外交部發言人華春瑩稱:「我想中方是否公開透明負責任,即時向國際社會通報,有沒有隱瞞,我和我的同事已經多次不厭其煩詳細的介紹了。」

國務卿蓬佩奧接受亞太區傳媒訪問時強調,美國是最先協助中國抗疫的國家之一。訪問中,他沒再用上「武漢肺炎」的字眼,但強調中國作為美國戰略競爭對手,定位不變。

美國發起多宗集體訴訟,在不同州分入稟,向中國政府索償,指控中國疏忽及隱暪疫情,造成身心及經濟損失,其中一宗解放軍及武漢病毒研究所是被告。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。