特朗普政府準備發放新指引建議國民外出戴口罩

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特朗普政府準備發放新指引，建議國民外出時戴口罩，希望能減慢疫情擴散。

聯邦疾控中心（CDC）草擬中的建議，適用全國差不多所有人，只有兩歲或以下兒童、患有呼吸道問題，或無法自行移除口罩的人士除外，當局目前仍在討論，有關建議是否只適用在疫情最嚴重的地區實施。

據白宮知情人士透露，特朗普政府將建議民眾外出時，例如到超市購物或到藥房時，使用非醫療用的口罩、T恤或頭巾遮蓋口鼻。

知情者說，醫療用口罩，特別是出現短缺的N95口罩，應留給需要直接照顧確診患者的人士使用。

特朗普總統週二曾說，他支持戴口罩的建議，但也可以用圍巾，而非外出到處找口罩。

另外，特朗普週四再接受了新型肺炎檢測，這次是使用快速檢測方法，15分鐘有結果，檢測結果是陰性，他本人也健康，沒有徵狀。

CDC早前一直建議，只有患病或高危族群才應該戴口罩，這次CDC修訂建議，是源於有研究發現，很多病例是經由無病徵的感染者散播開來，而洛杉磯市長週三已呼籲市民外出時戴口罩。

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