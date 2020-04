特朗普政府準備發放新指引建議國民外出戴口罩

【KTSF】

特朗普政府準備發放新指引,建議國民外出時戴口罩,希望能減慢疫情擴散。

聯邦疾控中心(CDC)草擬中的建議,適用全國差不多所有人,只有兩歲或以下兒童、患有呼吸道問題,或無法自行移除口罩的人士除外,當局目前仍在討論,有關建議是否只適用在疫情最嚴重的地區實施。

據白宮知情人士透露,特朗普政府將建議民眾外出時,例如到超市購物或到藥房時,使用非醫療用的口罩、T恤或頭巾遮蓋口鼻。

知情者說,醫療用口罩,特別是出現短缺的N95口罩,應留給需要直接照顧確診患者的人士使用。

特朗普總統週二曾說,他支持戴口罩的建議,但也可以用圍巾,而非外出到處找口罩。

另外,特朗普週四再接受了新型肺炎檢測,這次是使用快速檢測方法,15分鐘有結果,檢測結果是陰性,他本人也健康,沒有徵狀。

CDC早前一直建議,只有患病或高危族群才應該戴口罩,這次CDC修訂建議,是源於有研究發現,很多病例是經由無病徵的感染者散播開來,而洛杉磯市長週三已呼籲市民外出時戴口罩。

