舊金山累計434人確診 市府預留酒店房間作隔離檢疫

【KTSF 郭柟報導】

舊金山再多37人確診,累計434宗,至今有7人死亡,市府表示預留了2,000多間酒店房間準備用作隔離,另外,Laguna Honda醫院有12人確診。

舊金山市府正向酒店租用房間用作隔離檢疫,今個星期預留了一共2,555個房間,另外正預約多6,000幾間房。

市府表示,會分批安排有需要的人士入住,目前先讓123人入住,其中大部份是無家可歸者,當局未透露至今有幾多無家可歸者確診和接受了測試。

市府表示,會優先安排確診者,或者是曾經確診並剛出院,但不能返回密集居所的住戶,例如散房公寓和庇護中心住戶入住這些酒店房,以及預留房間給長者,或有長期病患人士,以及前線醫護、警員和消防員等。

從週四起,市府又會將Moscone West會展中心西翼改建成臨時庇護中心,容納400多名無家可歸者,確保他們之間有6呎距離,另外會再找多兩間庇護中心,預料容納多500幾人。

市府又預留了91輛卡車和30部休旅車,為有特殊需要的患者隔離。

市長布里德又預期,舊金山未來一兩年將面臨10至17億元的財政赤字,對經濟會造成嚴重打擊。

另一方面,Laguna Honda醫院有多兩人確診,至今一共有12人確診,10人是包括醫護在內的員工,兩人是院友,市府為院內300幾人做測試,並加派了CDC人手和物資到院內增援。

被問到究竟會否建議民眾戴口罩出街,市府衛生部門未有發出相關指引,又表示醫護人員的口罩都嚴重短缺,當局又指市內還缺200幾張病床。

另外,舊金山警局表示,有再多兩名警員確診,另外15人正在隔離,已安排警員盡量在保持社交距離下工作。

