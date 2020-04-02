舊金山累計434人確診 市府預留酒店房間作隔離檢疫

【KTSF 郭柟報導】

舊金山再多37人確診，累計434宗，至今有7人死亡，市府表示預留了2,000多間酒店房間準備用作隔離，另外，Laguna Honda醫院有12人確診。

舊金山市府正向酒店租用房間用作隔離檢疫，今個星期預留了一共2,555個房間，另外正預約多6,000幾間房。

市府表示，會分批安排有需要的人士入住，目前先讓123人入住，其中大部份是無家可歸者，當局未透露至今有幾多無家可歸者確診和接受了測試。

市府表示，會優先安排確診者，或者是曾經確診並剛出院，但不能返回密集居所的住戶，例如散房公寓和庇護中心住戶入住這些酒店房，以及預留房間給長者，或有長期病患人士，以及前線醫護、警員和消防員等。

從週四起，市府又會將Moscone West會展中心西翼改建成臨時庇護中心，容納400多名無家可歸者，確保他們之間有6呎距離，另外會再找多兩間庇護中心，預料容納多500幾人。

市府又預留了91輛卡車和30部休旅車，為有特殊需要的患者隔離。

市長布里德又預期，舊金山未來一兩年將面臨10至17億元的財政赤字，對經濟會造成嚴重打擊。

另一方面，Laguna Honda醫院有多兩人確診，至今一共有12人確診，10人是包括醫護在內的員工，兩人是院友，市府為院內300幾人做測試，並加派了CDC人手和物資到院內增援。

被問到究竟會否建議民眾戴口罩出街，市府衛生部門未有發出相關指引，又表示醫護人員的口罩都嚴重短缺，當局又指市內還缺200幾張病床。

另外，舊金山警局表示，有再多兩名警員確診，另外15人正在隔離，已安排警員盡量在保持社交距離下工作。

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