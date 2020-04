疫情下屋主如未能按時繳物業稅 可申請免除罰款（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

繳交物業稅的截止日期4月10號就要到了,雖然政府沒有宣佈延遲繳交物業稅的日期,不過灣區部分縣已表示,如果屋主受疫情影響而無法按時繳交物業稅,當局會免除罰款。

由於加州政府並沒有通過延遲繳交地稅的截止日期,因此州內屋主仍須在4月10號或之前繳交地稅,但因疫情影響,地方政府徵收物業稅的辦公室都已關門,因此繳交物業稅的屋主必須上網,或郵寄支票交地稅。

另外,如果屋主因疫情而導致財政困難,無法在4月10日或之前繳交物業稅,可以申請豁免罰款。

例如舊金山就已在市府財務部網站公布最新規定,需延遲繳交物業稅的屋主,可以在截止日期過後,上網填寫免除罰款的申請。

中半島San Mateo縣縣議會則通過決議案,暫時關閉收稅辦公室,因此屋主繳交物業稅的截止日期暫不限定為4月10號,直到辦公室重新開門。

南灣Santa Clara縣表示,物業稅的稅收,對該縣的公共服務非常重要,包括援助3間醫院、警察部門、學校、維護供水及污水處理系統等,因此當局不會延後截止日期,但有困難的屋主,可以先交部分物業稅,餘額可以申請豁免罰款。

東灣Alameda縣和Contra Costa縣也同樣表示,可以免除因疫情影響而無法按時付地稅的罰款,例如屋主生病、失業,或者生意受損等。

有關灣區各縣目前對繳交物業稅的最新指引,屋主可上縣府的稅收網站查詢詳情。

