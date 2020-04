【KTSF】

在新型肺炎持續擴散下,南加州洛杉磯市長週三建議民眾外出時,應該佩戴非醫療用口罩。

洛杉磯市約有400萬人口,市長Eric Garcetti說,民眾外出進行必要的活動時,例如到市場購買食物,應該佩戴自製的非醫療用口罩,或以頭巾蓋著口鼻,做法與其他出現疫情的國家一樣。

但Garcetti強調,民眾不應使用醫療用口罩,這些應留給醫護人員使用,他也呼籲民眾應盡量留在家中。

