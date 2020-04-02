合資格納稅人如何領取聯邦政府紓困金（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

為減輕納稅人因疫情造成的稅務壓力，國稅局（IRS）以及加州稅務局（Franchise Tax Board）都宣佈，將報稅截止和支付日期延遲到7月15號，另外，納稅人怎樣才能拿到聯邦政府因應疫情而發放的經濟補助支票呢？

國稅局「以人為本」的臨時新政策，將從4月1日至7月15日期間實施，當中包括申報和補繳稅款的截止日期，由4月15日延遲至7月15日。

國稅局納稅人辯護服務處經理張紘（Robert Chang）說：「這包括個人、自顧人士、企業、信託、遺產等等，如電子申報，國稅局通常會在21天之內發出大部分的退稅，如郵寄申報，可能需要較久的時間處理，大約6個星期或以上。」

加州稅務局也採取同樣延期報稅措施，雖然報稅截止日期延遲至7月15號，但國稅局仍建議如果能拿到退稅的納稅人，仍應儘早申報。

延遲至7月15日申報，和繳納2019年聯邦稅，將沒有罰款和利息，如需再延期，個人須使用表格4868，企業須使用表格7004辦理。

申請分期繳稅的納稅人，在4月1日至7月15日期間如果無法按時繳稅，可以暫停付款，但國稅局對欠稅額仍會收取利息。

另外，在這段期間，因欠稅超過53,000元的納稅人，國稅局也不會通知國務院，令欠稅者無法申請護照。

國稅局同時也會暫停或減少一些業務，包括透過私人承包商追討欠稅等。

張紘說：「國稅局將暫停透過面對面的查稅聽審上訴，國稅局會使用非面對面的方式，跟納稅人聯絡，稅務人士專用的電話線，因為人工人力減少，等待時間會比較長。」

另一方面，聯邦政府將在未來三星期分發因應疫情的紓困金，凡有申報2018或2019年聯邦稅的納稅人，國稅局會根據申報的總收入，計算納稅人應得的紓困金，合資格的個人最高可得1,200元，夫婦最高是2,400元，每名孩童可獲500元。

如果納稅人報稅時有提交直接存款（Direct Deposit）的銀行帳戶信息，紓困現金將自動轉帳至納稅人的銀行帳戶。

國稅局也將在未來數星期建立一個新網頁，讓沒有提供直接存款信息的納稅人上網提交，以此替代郵寄支票。

至於無須報稅的人，例如低收入納稅人、長者、領取退休金人士、軍人和殘障人士等，則必須填寫一個簡單報稅表格（Simple Tax Return）才能領取紓困金，不過國稅局至今還沒有正式公開簡單報稅表格，估計稍後會有具體指引，而紓困金發放日期將一直持續到今年底。

有關最新資訊，民眾可上國稅局網站查詢詳情，網址：http://irs.gov/coronavirus

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。