合資格納稅人如何領取聯邦政府紓困金（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

為減輕納稅人因疫情造成的稅務壓力,國稅局(IRS)以及加州稅務局(Franchise Tax Board)都宣佈,將報稅截止和支付日期延遲到7月15號,另外,納稅人怎樣才能拿到聯邦政府因應疫情而發放的經濟補助支票呢?

國稅局「以人為本」的臨時新政策,將從4月1日至7月15日期間實施,當中包括申報和補繳稅款的截止日期,由4月15日延遲至7月15日。

國稅局納稅人辯護服務處經理張紘(Robert Chang)說:「這包括個人、自顧人士、企業、信託、遺產等等,如電子申報,國稅局通常會在21天之內發出大部分的退稅,如郵寄申報,可能需要較久的時間處理,大約6個星期或以上。」

加州稅務局也採取同樣延期報稅措施,雖然報稅截止日期延遲至7月15號,但國稅局仍建議如果能拿到退稅的納稅人,仍應儘早申報。

延遲至7月15日申報,和繳納2019年聯邦稅,將沒有罰款和利息,如需再延期,個人須使用表格4868,企業須使用表格7004辦理。

申請分期繳稅的納稅人,在4月1日至7月15日期間如果無法按時繳稅,可以暫停付款,但國稅局對欠稅額仍會收取利息。

另外,在這段期間,因欠稅超過53,000元的納稅人,國稅局也不會通知國務院,令欠稅者無法申請護照。

國稅局同時也會暫停或減少一些業務,包括透過私人承包商追討欠稅等。

張紘說:「國稅局將暫停透過面對面的查稅聽審上訴,國稅局會使用非面對面的方式,跟納稅人聯絡,稅務人士專用的電話線,因為人工人力減少,等待時間會比較長。」

另一方面,聯邦政府將在未來三星期分發因應疫情的紓困金,凡有申報2018或2019年聯邦稅的納稅人,國稅局會根據申報的總收入,計算納稅人應得的紓困金,合資格的個人最高可得1,200元,夫婦最高是2,400元,每名孩童可獲500元。

如果納稅人報稅時有提交直接存款(Direct Deposit)的銀行帳戶信息,紓困現金將自動轉帳至納稅人的銀行帳戶。

國稅局也將在未來數星期建立一個新網頁,讓沒有提供直接存款信息的納稅人上網提交,以此替代郵寄支票。

至於無須報稅的人,例如低收入納稅人、長者、領取退休金人士、軍人和殘障人士等,則必須填寫一個簡單報稅表格(Simple Tax Return)才能領取紓困金,不過國稅局至今還沒有正式公開簡單報稅表格,估計稍後會有具體指引,而紓困金發放日期將一直持續到今年底。

有關最新資訊,民眾可上國稅局網站查詢詳情,網址:http://irs.gov/coronavirus

