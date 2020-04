【KTSF】

東灣一名5歲女童週三下午被土狼襲擊受傷。

事發在週三下午2點22分左右,女童當時和家人在東灣的Dublin Hills Regional Park遇到5到6隻土狼,女童的媽媽試圖趕走牠們,期間其中一隻土狼襲擊女童,她的頸部被咬傷,背部需要縫針。

女童目前在UCSF Benioff兒童醫院留醫,情況穩定。

出事的公園目前已關閉,東灣公園管理局正和加州漁業及野生動物部合作,通過傷者傷口附著的DNA,尋找襲擊女童的野狼下落。

