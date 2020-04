【KTSF】

中半島San Mateo縣週三再多79人染病,累計388宗,死亡個案維持10宗,San Mateo縣會展中心將會改建成臨時緊急醫院,準備應付人數急增的新型肺炎患者。

這個5.5萬平方呎大的會展中心暫時未有人入住,但是準備為了分擔縣府醫院而設立,可以容納250幾人,由加州國民衛軍幫手擺設好病床和物資,縣府希望最好無人需要入來住。

另外,Santa Clara縣Fair Grounds空地都會設立臨時庇護中心,幫忙照顧無家可歸者。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。