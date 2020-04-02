人口普查疫情下進行 加州每計少一人失兩萬撥款（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州因為新冠肺炎疫情而實施居家抗疫，保持社交距離，提醒民眾2020人口普查仍持續進行。

4月1日是美國官方人口普查日，相信大家都已經收到通知，透過網上完成人口普查問卷調查。

在美國爆發新冠肺炎蔓延之前，人口普查局大舉召募人口普查員，登門拜訪沒有參加人口普查的居民，現在實施居家抗疫，保持社交距離，相關組織有甚麼應變措施呢？

苗族創新政治共同創辦人Cha Vang說：「新冠肺炎確實改變我們原有計畫，我們組織原本是要挨家挨戶拜訪我們社區，用他們的語言交談，現在全加州的組織，我們專注在家打電話，透過社交網站，保持社交距離方式來宣導，我們也知道人口普查是最棒的保持社交距離，在家完成，只要到http://my2020census.gov。」

Cha Vang是沙加緬度苗族創新政治組織的共同創辦人，該組織幫助很多東南亞移民社區。

Cha Vang說：「加州是全美最難清點的州，我們有最大的少數族裔群體，像我們的組織幫很多東南亞社區，加州是全美最多東南亞移民，我們社區也是最難清點的。」

另外，華人權益促進會也提醒華裔社區，2020人口普查在疫情蔓延下持續進行，人口普查可以確保社區公平獲得公共項目資源，可以支持社區從疫情打擊下的經濟中恢復過來，在接下來的十年中，每少計算一人，加州就損失兩萬美元的撥款。

華人權益促進會透過電話熱線，提供普通話及廣東話服務協助人口普查，電話：(415) 761-3222。

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