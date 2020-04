人口普查疫情下進行 加州每計少一人失兩萬撥款（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州因為新冠肺炎疫情而實施居家抗疫,保持社交距離,提醒民眾2020人口普查仍持續進行。

4月1日是美國官方人口普查日,相信大家都已經收到通知,透過網上完成人口普查問卷調查。

在美國爆發新冠肺炎蔓延之前,人口普查局大舉召募人口普查員,登門拜訪沒有參加人口普查的居民,現在實施居家抗疫,保持社交距離,相關組織有甚麼應變措施呢?

苗族創新政治共同創辦人Cha Vang說:「新冠肺炎確實改變我們原有計畫,我們組織原本是要挨家挨戶拜訪我們社區,用他們的語言交談,現在全加州的組織,我們專注在家打電話,透過社交網站,保持社交距離方式來宣導,我們也知道人口普查是最棒的保持社交距離,在家完成,只要到http://my2020census.gov。」

Cha Vang是沙加緬度苗族創新政治組織的共同創辦人,該組織幫助很多東南亞移民社區。

Cha Vang說:「加州是全美最難清點的州,我們有最大的少數族裔群體,像我們的組織幫很多東南亞社區,加州是全美最多東南亞移民,我們社區也是最難清點的。」

另外,華人權益促進會也提醒華裔社區,2020人口普查在疫情蔓延下持續進行,人口普查可以確保社區公平獲得公共項目資源,可以支持社區從疫情打擊下的經濟中恢復過來,在接下來的十年中,每少計算一人,加州就損失兩萬美元的撥款。

華人權益促進會透過電話熱線,提供普通話及廣東話服務協助人口普查,電話:(415) 761-3222。

