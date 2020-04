加州確診人數突破8千 衛生部發佈使用口罩指引（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

根據州府衛生部門的數字,加州新型肺炎確診人數達到8,155宗,死亡人數達171人,因病情而要進入深切治療部(ICU)的患者現時有774人,比週二升了16%,但是州府仍缺乏2.7萬張加護病床。

州長紐森宣佈新一輪抗疫政策,現時目標是預留5萬張病床應付新型肺炎患者,不過他表示,即使現時有推行抗疫措施緩和感染人數升幅,但仍未足以應付下個月的疫症高峰。

他指出在5月尾之前,需要準備至少6.6萬張病床,又指目前籌集到3,450萬個N95口罩。

紐森又表示,Google公司同意在全州開放多10萬個免費wifi互聯網熱點,希望盡快令所有人都可以快速上網,從而可以盡快讓學生透過網上復課。

另外,州府衛生部門都發佈有關民眾使用口罩的衛生指引,當局強調,口罩只是輔肋防疫,不能取代保持社交距離的作用。

州府衛生部主任Sonia Angell說:「口罩可以有效阻隔在說話和打噴嚏時在空氣中發出的感染物,尤其是當我們近距離講話,但是不能取代保持距離。」

她又指,戴了口罩不要觸碰臉部,勿忘勤洗手。

