【KTSF】

國立傳染病研究所所長Anthony Fauci,因為持續受到人身安全威脅,週三晚開始當局對他加強保安。

Fauci身為全國最高傳染病學專家,在防疫問題上多次與特朗普總統有不同意見,雖然得到不少人支持,卻也成為言論攻擊目標。

華盛頓郵報週三引述知情人士的消息指,Fauci正面對與日俱增的人身安全威脅,衛生和司法部門對此進行內部商議當局對Fauci的保安顧慮,包括受到威脅以及一些不受歡迎的言論。

FOX電視也報導指,警方證實收到指令要對Fauci的住家加強留意。

79歲的Fauci,在兩黨5位總統任內任職,不過一些右翼人士抨擊他是秘密操弄者,還有人說他是希拉莉的間諜,甚至有人在推特指病毒是他製造的,而該推文還被轉發了4,500次。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。