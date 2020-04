【KTF】

美國經濟進一步被疫情拖累,聯邦勞工部週四早上公布的最新數字顯示,上星期全國首次申領失業金人數達破紀錄的660萬人,加上上週公布的330萬人,意味過去短短幾個星期有近1,000萬人失業。

分析指,隨著裁員潮加劇,預計到4月底,全國可能將有多達2,000萬人失業,失業率可能會攀升至高達15%。

