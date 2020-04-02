南灣社區組織在家用3D機打印防護面罩送醫院（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

許多醫護人員面臨保護裝備短缺，南灣有社區組織在家裡用3D打印技術製作防護面罩，分送給當地的醫院。

正當全美醫護人員正在跟時間拔河，搶救新冠肺炎病患，也有許多社區組織不眠不休的用自己的方式，希望能夠幫助前線醫療人員。

南灣Saratoga高中的SHS Community，四個家庭從上星期天開始，利用自己家裡的3D打印機做出防護面罩。

SHS Community義工Sheeba Garg說：「我們四家小孩，以前是Sarotoga高中的機器人團隊，所以相識，我們將訊息送給團隊的人，家有打印機，可以開始打印嗎？」

Sheeba說，一開始是學生家長阮醫生說，醫院的醫療人員面臨保護裝備短缺，新聞也有報導，利用3D打印製作防護面罩，既然機器人團隊的學生家裡，很多有3D打印，大家分享資訊就開始啟動，由於打印速度很慢，大家幾乎是不眠不休在做。

Sheeba說：「3D打印需時2、3小時打印出一個防護面罩，視乎打印機，我昨夜一點起床，開始另一個打印，因為印不出便浪費時間，我們幾乎全天在做，睡得很少。」

現在有越來越多的家庭、社區組織，加入3D打印防護面罩的行列。

Sheeba說：「這是整個社區的努力，我們四家是主力，要找塑膠片等等，我另外找其他人幫忙，開車去取貨，送來我家，我聚集一起送出去，其他學生家長打印後裝箱放在門外。」

到目前為止，他們已經打印171個防護面罩，送給聖荷西的Good Samaritan醫院，值得一提的是，由於現在製作防護面罩的塑膠片也開始面臨缺貨。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。