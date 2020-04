南灣社區組織在家用3D機打印防護面罩送醫院（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

許多醫護人員面臨保護裝備短缺,南灣有社區組織在家裡用3D打印技術製作防護面罩,分送給當地的醫院。

正當全美醫護人員正在跟時間拔河,搶救新冠肺炎病患,也有許多社區組織不眠不休的用自己的方式,希望能夠幫助前線醫療人員。

南灣Saratoga高中的SHS Community,四個家庭從上星期天開始,利用自己家裡的3D打印機做出防護面罩。

SHS Community義工Sheeba Garg說:「我們四家小孩,以前是Sarotoga高中的機器人團隊,所以相識,我們將訊息送給團隊的人,家有打印機,可以開始打印嗎?」

Sheeba說,一開始是學生家長阮醫生說,醫院的醫療人員面臨保護裝備短缺,新聞也有報導,利用3D打印製作防護面罩,既然機器人團隊的學生家裡,很多有3D打印,大家分享資訊就開始啟動,由於打印速度很慢,大家幾乎是不眠不休在做。

Sheeba說:「3D打印需時2、3小時打印出一個防護面罩,視乎打印機,我昨夜一點起床,開始另一個打印,因為印不出便浪費時間,我們幾乎全天在做,睡得很少。」

現在有越來越多的家庭、社區組織,加入3D打印防護面罩的行列。

Sheeba說:「這是整個社區的努力,我們四家是主力,要找塑膠片等等,我另外找其他人幫忙,開車去取貨,送來我家,我聚集一起送出去,其他學生家長打印後裝箱放在門外。」

到目前為止,他們已經打印171個防護面罩,送給聖荷西的Good Samaritan醫院,值得一提的是,由於現在製作防護面罩的塑膠片也開始面臨缺貨。

