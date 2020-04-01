美軍航母羅斯福號約百人染病 艦長冀安排船員上岸

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美軍航母羅斯福號持續有人確診新型肺炎，至今約100人染病，艦長寫信請求安排官兵上岸隔離檢疫，控制疫情，國防部長回應說未是時候安排撤離。

載著4,000多名官兵的羅斯福號，目前停泊在關島隔離檢疫，鑑於確診個案持續增加，艦長克羅澤撰寫4頁求助信。

他指羅斯福號空間有限，全體官兵都在艦上，未能完全跟隨當局指引，安排官兵在獨立房間隔離檢疫兩週，加上他們共用艦上設施，並有緊密接觸，難以保持一定社交距離，在艦上安排測試也沒有用，除非隔離期完結，目前只能安排部分染病的官兵上岸。

信中並引用爆發集體感染、鑽石公主號郵輪的經驗，指郵輪相對航母而言有更多獨立房間，但仍然出現大量個案，羅斯福號情況可能更差；現時並非戰爭狀態，艦上官兵沒有必要犧牲，請求採取果斷措施，緊急調撥資源，安排大部分官兵上岸隔離檢疫，留下約一成官兵在艦上清潔，如果不馬上行動，便無法讓官兵得到妥善照顧。

國防部長埃斯珀接受傳媒訪問時說，當局一直有向羅斯福號提供物資和醫療援助，目前首要是照顧艦上官兵和其家人，但未是時候安排撤離。

海軍代理部長莫德伊指，關島岸上沒有足夠床位，要跟當地政府協調能否提供酒店房間以作隔離，羅斯福號情況亦跟郵輪不同，艦上有武器、戰機和核設施，需要以不同方式籌備撤離計劃。

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