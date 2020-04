美軍航母羅斯福號約百人染病 艦長冀安排船員上岸

【有線新聞】

美軍航母羅斯福號持續有人確診新型肺炎,至今約100人染病,艦長寫信請求安排官兵上岸隔離檢疫,控制疫情,國防部長回應說未是時候安排撤離。

載著4,000多名官兵的羅斯福號,目前停泊在關島隔離檢疫,鑑於確診個案持續增加,艦長克羅澤撰寫4頁求助信。

他指羅斯福號空間有限,全體官兵都在艦上,未能完全跟隨當局指引,安排官兵在獨立房間隔離檢疫兩週,加上他們共用艦上設施,並有緊密接觸,難以保持一定社交距離,在艦上安排測試也沒有用,除非隔離期完結,目前只能安排部分染病的官兵上岸。

信中並引用爆發集體感染、鑽石公主號郵輪的經驗,指郵輪相對航母而言有更多獨立房間,但仍然出現大量個案,羅斯福號情況可能更差;現時並非戰爭狀態,艦上官兵沒有必要犧牲,請求採取果斷措施,緊急調撥資源,安排大部分官兵上岸隔離檢疫,留下約一成官兵在艦上清潔,如果不馬上行動,便無法讓官兵得到妥善照顧。

國防部長埃斯珀接受傳媒訪問時說,當局一直有向羅斯福號提供物資和醫療援助,目前首要是照顧艦上官兵和其家人,但未是時候安排撤離。

海軍代理部長莫德伊指,關島岸上沒有足夠床位,要跟當地政府協調能否提供酒店房間以作隔離,羅斯福號情況亦跟郵輪不同,艦上有武器、戰機和核設施,需要以不同方式籌備撤離計劃。

