美國每加侖汽油平均價降至兩元以下 4年來首次

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠肺炎疫情令美國4年來首次出現不到兩美元一加侖的油價。

根據美國汽車協會（AAA）的最新數據，全美目前最低的平均油價每加侖是1.99元，比一個月前下降了4毛5，比去年同期下降了七毛錢。

分析指出，油價大幅下降，與目前的新冠肺炎有直接關係，全球的旅行幾乎停頓，許多商業也暫停，原油價格也因需求減少而下降至20年來新低，包括沙特阿拉伯等國家在內的石油輸出國組織（OPEC）也準備在4月減產。

華盛頓郵報和ABC新聞所做的最新民調顯示，每10名美國人中，就有約九人都在保持社交距離以及留在家中，因此對汽油的需求大幅下降，分析人士表示，去年4月，一天的汽油消費是11億元，預計今年4月，一天大概只有3.5億元。

AAA預測，油價在4月會繼續下降，每加侖平均油價可能低至1.75元，而低於兩美元的油價，在全美29個州近七成的油站都能找到，其中奧克拉荷馬州油價最低，每加侖是1.55元，而目前油價最貴的州是夏威夷，普通汽油平均每加侖是3.36元，加州則是3.05元。

業者估計，這兩個州的最低油價也有望低於3美元。

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