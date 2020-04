美國每加侖汽油平均價降至兩元以下 4年來首次

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠肺炎疫情令美國4年來首次出現不到兩美元一加侖的油價。

根據美國汽車協會(AAA)的最新數據,全美目前最低的平均油價每加侖是1.99元,比一個月前下降了4毛5,比去年同期下降了七毛錢。

分析指出,油價大幅下降,與目前的新冠肺炎有直接關係,全球的旅行幾乎停頓,許多商業也暫停,原油價格也因需求減少而下降至20年來新低,包括沙特阿拉伯等國家在內的石油輸出國組織(OPEC)也準備在4月減產。

華盛頓郵報和ABC新聞所做的最新民調顯示,每10名美國人中,就有約九人都在保持社交距離以及留在家中,因此對汽油的需求大幅下降,分析人士表示,去年4月,一天的汽油消費是11億元,預計今年4月,一天大概只有3.5億元。

AAA預測,油價在4月會繼續下降,每加侖平均油價可能低至1.75元,而低於兩美元的油價,在全美29個州近七成的油站都能找到,其中奧克拉荷馬州油價最低,每加侖是1.55元,而目前油價最貴的州是夏威夷,普通汽油平均每加侖是3.36元,加州則是3.05元。

業者估計,這兩個州的最低油價也有望低於3美元。

