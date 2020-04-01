英國警方執行「禁足令」被批濫權

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英國實施「禁足令」防止新型肺炎擴散超過一個星期，警方執法問題陸續浮現，被質疑濫權，甚至有前法官批評令英國陷入成為「警察國家」的風險。

這個位於英國德比郡的「藍湖」黑色「陰影」，不是湖底魚群未有保持社交距離，藍湖原本清澈見底，但德比郡警方鑒於禁足令下仍有人於藍湖聚集，染黑藍湖，減低民眾前往的意欲。

爭議不只一宗，他們又以無人機監察，並拍攝民眾於郊區放狗、散步，上載至社交網站，稱這些行為均是「非必要」，呼籲民眾遵守政府指示，被英國最高法院前法官 岑耀信勳爵批評行為可恥，於「警察國家」才會發生。

岑耀信表示，英國傳統，警察不過是穿上制服的國民，而非聽從政權指示的特權紀律階級，無權執行政府的指引和意願。

一週前，首相約翰遜說：「我必須給予英國公眾一個非常簡單的指示，你們必須留在家中。」但原來執行起來一點也不簡單，禁足令豁免市民外出運動，但有人跑步後躺下休息，或出門釣魚被警方驅趕回家。

有獲准開門的便利店稱，有警員從顧客籃中拿走復活蛋和十字包，因為它們不是「必需品」。

不過其實緊急法只有列明，哪些類別的商店屬「必需」，可以繼續開門，沒有列明只能售賣必需品以及甚麼是必需品。

不同地方警察亦有不同執法尺度，中部蘭開夏郡警方發出逾120張告票，東南部貝德福德郡，零張，有輿論擔心長此下來，會削弱公眾對警隊的信任。

《衛報》報道，警方高層正制訂新的執法指引，希望減少爭議，外相藍韜文表示支持警方，但承認他們執法時可更有「常識」。

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