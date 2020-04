英國警方執行「禁足令」被批濫權

【有線新聞】

英國實施「禁足令」防止新型肺炎擴散超過一個星期,警方執法問題陸續浮現,被質疑濫權,甚至有前法官批評令英國陷入成為「警察國家」的風險。

這個位於英國德比郡的「藍湖」黑色「陰影」,不是湖底魚群未有保持社交距離,藍湖原本清澈見底,但德比郡警方鑒於禁足令下仍有人於藍湖聚集,染黑藍湖,減低民眾前往的意欲。

爭議不只一宗,他們又以無人機監察,並拍攝民眾於郊區放狗、散步,上載至社交網站,稱這些行為均是「非必要」,呼籲民眾遵守政府指示,被英國最高法院前法官 岑耀信勳爵批評行為可恥,於「警察國家」才會發生。

岑耀信表示,英國傳統,警察不過是穿上制服的國民,而非聽從政權指示的特權紀律階級,無權執行政府的指引和意願。

一週前,首相約翰遜說:「我必須給予英國公眾一個非常簡單的指示,你們必須留在家中。」但原來執行起來一點也不簡單,禁足令豁免市民外出運動,但有人跑步後躺下休息,或出門釣魚被警方驅趕回家。

有獲准開門的便利店稱,有警員從顧客籃中拿走復活蛋和十字包,因為它們不是「必需品」。

不過其實緊急法只有列明,哪些類別的商店屬「必需」,可以繼續開門,沒有列明只能售賣必需品以及甚麼是必需品。

不同地方警察亦有不同執法尺度,中部蘭開夏郡警方發出逾120張告票,東南部貝德福德郡,零張,有輿論擔心長此下來,會削弱公眾對警隊的信任。

《衛報》報道,警方高層正制訂新的執法指引,希望減少爭議,外相藍韜文表示支持警方,但承認他們執法時可更有「常識」。

