舊金山加大號召全球民眾協助新冠肺炎研究（視頻）

舊金山加大正號召全球廣大民眾透過手機app,協助對新冠肺炎的研究,目標是收集到100萬人的研究資料。

舊金山加大的研究人員是要爭取100萬名18歲以上的民眾加入,這項研究將收集有關新冠病毒傳播的資料,以尋找病毒傳播的模式,並找出預測和減少傳播的方法,從而減少病毒傳播。

當局希望100萬參加者,可以將他們參與研究的資料和另外至少5個人分享,當局希望此舉能顯示傳播這項資料的速度,並和新冠病毒的傳播模式做比較。

加入這項研究的民眾,必須回答一個15分鐘以內可以填完,關於自己的健康資料,和日常生活習慣的資料,而加入研究之後,手機app會每個星期寄短訊提醒民眾回應15分鐘以內可以完成的問卷。

參加民眾也可以選擇是否要提供不間斷的衛星定點GPS資料,也可以包括一些人現用例如Fitbit對個人健康所收集到的資料,這些資料包括個人的血壓、體重、血液含氧程度、體溫、運動和睡眠等。

當局表示,越多人參與,研究將更加準確,有興趣加入研究的民眾,可以寄短訊COVID到41411。

