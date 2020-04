【KTSF 黃恩光報導】

加州大學(UC)宣布,決定放寬今年以及明年申請入讀加大的規定。

另外,加州大學校董會決定,放寬今年和明年的收生標準,其中暫時免除大學入學試SAT和ACT成績,高中的加大必修科暫時不需要A、B、C等級成績。

如果學校來不及提供學生的學年成績單,加大會將限期推遲至學生開學的第一天。

至於從社區大學申請轉到加大的學生,加大也會放寬准許pass/no pass學分的數目。

