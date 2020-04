聖荷西3超市員工染疫 今人關注超市防疫工作是否到位

【KTSF 蔡璐陽報導】

過去十天,在南灣聖荷西有3名超市員工染疫,令人質疑超市的防疫工作是否到位。

就在週一晚上,位於東聖荷西的Cardenas超市,一名員工確診感染新冠病毒,該超市於週一晚上關閉,並進行了深層清潔,週二又重新開業。

而確診的員工,以及與他有過直接接觸的其他員工,要接受居家檢疫14天。

該超市的公司週二發表聲明表示,Cardenas超市會加強每天的清潔消毒工作,並且會為員工提供防疫設備,包括要求收銀員工佩戴手套,以及安裝塑料防護板,還會要求超市的顧客彼此之間保持社交距離。

但是五號電視台的記者週二在該超市沒有看到員工們有採取防疫措施,Santa Clara縣公共衛生局主任也表達了她對超市防疫措施的看法。

Santa Clara縣公共衛生局主任Sara Cody說:「我們已對必要的業務,在營業期間要做的措施訂出一些規定。」

Cody醫生所說的規定,是指在衛生局下發的文件上,寫著要對能夠觸及到的表面做最充份的日常清潔,但是這個規定並沒有對清潔的程度和次數做出具體要求。

而在南聖荷西的一間Safeway超市,週一也有一名員工確診,他最後一天出現在超市是3月24號,週二早晨記者在該超市內看到有一名員工正在清潔超市內的各種設備,但是顧客買單之後,經常用到的刷卡機並沒有在每個人使用後得到清潔。

不過在Cardenas超市隔壁的Rite Aid,員工就有在每個顧客使用刷卡機後清潔鍵盤,但是究竟多少超市能夠做到在每個顧客付款後清潔刷卡機呢,還不清楚。

