【KTSF】

想知道過去的個幾星期內,加州有哪些縣的民眾沒嚴格遵守居家抗疫令?有間數據公司創建了一個互動地圖,顯示加州各縣「保持社交距離」的情況。

收集手機數據的Unacast公司,根據自實施居家抗疫措施以來,每個縣和州外遊距離減少的數據,給予A至F評分。

數據顯示,在就地掩護令下,加州平均外遊距離下降了四成,整體上獲得A的評分。

灣區方面,除了Solano縣外,其他縣都獲得A的成績,其中獲得「最佳保持社交距離」的縣是舊金山,減少了65%的外遊距離,第二名和第三名分別是San Mateo縣和Santa Clara縣。

