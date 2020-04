【KTSF】

南加州一間療養院出現新型肺炎集體感染,有超過50名院友染病。

涉事的療養院位於San Bernardino縣Yucaipa市,名叫Cedar Mountain Post Acute Rehabilitation,當地衛生局稱,該療養院共有51名院友和6名員工確診新型肺炎,當中兩名院友死亡。

加州州長紐森表示,為減慢疫情而推出的居家抗疫措施,讓州及地方政府有更多時間準備突然急增的病例,目前估計加州的感染高峰很可能會延後至5月才出現。

截至週三,加州至少有8,200宗確診個案,造成180人死亡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。