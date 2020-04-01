舊金山新增23人確診 再有Muni司機染疫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週二新增23個確診個案，而爆發大規模感染的Laguna Honda醫院，有多一名職員確診，而舊金山交通局就有第二名Muni司機染疫。

舊金山週二新增23宗案例，累計397宗，死亡人數維持在6宗。

上星期起爆發大規模感染的Laguna Honda醫院，週二再多一名職員確診，至今醫院內總共有12人感染，包括十名職員及兩名患者，其中7名確診職員的工作需要與患者直接接觸，衛生局透露，他們的情況良好。

為防止病毒進一步傳播，醫院已經全面關閉，禁止訪客探病及其他非必要的人士出入，CDC及州府已經派出專家評估Laguna Honda醫院的疫情，市府預計，隨著大部分的醫院職員及病人已接受檢測，相信確診個案會持續上升。

此外，根據舊金山觀察家報報道，交通局有第二名Muni公車司機確診感染，交通局於上星期六透過內部的電郵通知職員。

消息指，確診司機每日是從Presidio Yard停車場出車，駕駛的路線可能是行駛列治文區的1號、2號巴士，行經Balboa街的31號，以及行經北岸區及華埠的41號及45號巴士等。

局方指，已經翻查該名司機的工作紀錄及行車錄像，看看他何時出現病徵，駕駛過哪一輛巴士，以及有沒有額外的人需要被隔離。

為了減少與乘客之間的接觸，有司機將收現金的錢箱封起，並規定乘客盡量在後門上車。

自疫情爆發以來，乘搭灣區各項交通工具的乘客大減，聯邦政府上星期通過2萬億元的紓困方案，灣區運輸局正向當局尋求13億元的緊急援助，不過最終能獲得多少撥款仍是未知之數。

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