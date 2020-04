舊金山新增23人確診 再有Muni司機染疫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週二新增23個確診個案,而爆發大規模感染的Laguna Honda醫院,有多一名職員確診,而舊金山交通局就有第二名Muni司機染疫。

舊金山週二新增23宗案例,累計397宗,死亡人數維持在6宗。

上星期起爆發大規模感染的Laguna Honda醫院,週二再多一名職員確診,至今醫院內總共有12人感染,包括十名職員及兩名患者,其中7名確診職員的工作需要與患者直接接觸,衛生局透露,他們的情況良好。

為防止病毒進一步傳播,醫院已經全面關閉,禁止訪客探病及其他非必要的人士出入,CDC及州府已經派出專家評估Laguna Honda醫院的疫情,市府預計,隨著大部分的醫院職員及病人已接受檢測,相信確診個案會持續上升。

此外,根據舊金山觀察家報報道,交通局有第二名Muni公車司機確診感染,交通局於上星期六透過內部的電郵通知職員。

消息指,確診司機每日是從Presidio Yard停車場出車,駕駛的路線可能是行駛列治文區的1號、2號巴士,行經Balboa街的31號,以及行經北岸區及華埠的41號及45號巴士等。

局方指,已經翻查該名司機的工作紀錄及行車錄像,看看他何時出現病徵,駕駛過哪一輛巴士,以及有沒有額外的人需要被隔離。

為了減少與乘客之間的接觸,有司機將收現金的錢箱封起,並規定乘客盡量在後門上車。

自疫情爆發以來,乘搭灣區各項交通工具的乘客大減,聯邦政府上星期通過2萬億元的紓困方案,灣區運輸局正向當局尋求13億元的緊急援助,不過最終能獲得多少撥款仍是未知之數。

