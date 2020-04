舊金山預計現10億財赤 幾乎肯定步經濟衰退（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

受到疫情的影響,舊金山的旅遊業及飲食業幾乎陷入癱瘓的狀態,重創本土經濟,市府週二表示,預計未來兩年的財政預算,將會出現10億至17億元的財政赤字,市府亦幾乎肯定舊金山即將進入經濟衰退。

舊金山本年初的預算,預計未來兩年的財政赤字約4.2億元,不過由於受到疫情及居家抗疫命令的影響,赤字預計將會增加至10億至17億元。

市主計長Ben Rosenfield週二在市參議會上報告舊金山的財政狀況,他表示,在疫情之下,市內減少得最多的收入來源分別是酒店稅、銷售稅、物業轉讓稅及其他本地稅項。

Rosenfield說:「最首當其衝,亦最明顯的損失,是來自本財政年度,與經濟息息相關的各項稅收,這些稅項是每個月都要繳交,因此我們見到即時的財政損失。」

Rosenfield表示,單看居家抗疫令生效的首兩個星期,舊金山有14,000間商戶因疫情關閉或生意受影響,他們每月的收入達30億元,而受影響的員工約有166,000人。

市府表示,週二的初步財政預測,並不包括用在應對疫情上舊金山所有的支出,同時亦未有計算聯邦及州府對市府撥出的刺激經濟及紓困款項,市府將於4月份公布更詳細財政報告。

Rosenfield說:「好消息是,市府的儲備達到史上最好的水平,亦比以往兩次經濟衰退時情況更樂觀。」

主計長指出,市府現時的一般儲備有1.5億,穩定經濟的儲備亦有近6億元,除了可以資助市府服務外,亦有助抵銷部份因疫情而出現的赤字。

市長布里德表示,市府未來兩年的財政預算原定在6月底落實,不過現在將會延遲至8月分,疫情緩和後,市府將會繼續支持本地工人及小商業。

此外,市府週二亦宣布為市府員工提供額外的福利,包括繼續支薪給在抗疫令期間不用上班的職員,直至5月1日為員工提供額外80小時的帶薪病假等。

