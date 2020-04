北灣女探員染新型肺炎病逝 警員組織發眾籌助家人

【KTSF】

北灣Santa Rosa市警局一名女探員因為染上新型肺炎,日前不幸死亡,有警員組織為她眾籌,協助其家人渡過難關。

據Santa Rosa警察局長Ray Navarro透露,女探員Marylou Armer是於週二不治,她在警局已有20年年資,最近剛調到家暴性侵案小組。

加州警局辦事處研究協會(The Police Office Research Association of California, PORAC)發起的眾籌活動,目標是籌到5萬元,全數捐款將由PORAC交到Armer家人的手上。

眾籌網址:https://porac.org/fundraiser/santa-rosa-police-officer-mary-lou-armer-family-fund/

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。