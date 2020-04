San Mateo縣死亡病例增4宗 累計309人確診（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中半島San Mateo縣的死亡病例增加4宗,累計10宗,死者全部都是年長人士,全縣總共有309人確診,其中7人是20以下人士,包括兒童在內.

縣公共衛生局指出,由於測試劑有限,當局只對出現症狀的人做了534個病毒檢測,相信確診數字遠低於實際染病的人數。

San Mateo縣發表的最新數據顯示,全縣錄得309宗確診,死亡病例增加4宗,累計10宗,當局透露,10名死者當中,6名是女性,4名是男性,都是60歲以上。

確診病人當中,超過一半是50歲以上人士,有7名確診者20歲以下,縣內有8個長者居住設施出現病例。

診治病人方面,San Mateo縣有66個加護病房,但是一些醫院,特別是Seton醫療中心,沒有足夠醫護人員需要的個人保護裝備PPE。

位於San Mateo市的會議中心會改裝為有250張病床的臨時醫院。

該縣也正在收集民眾捐出的醫護用品,包括N95口罩、手術用口罩、手套、護目鏡、消毒手液和消毒劑等,收集時間是星期一到星期五,上午9點至下午5點,地點是位於紅木城Maple街1300號的懲教所。

