San Mateo縣死亡病例增4宗 累計309人確診（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中半島San Mateo縣的死亡病例增加4宗，累計10宗，死者全部都是年長人士，全縣總共有309人確診，其中7人是20以下人士，包括兒童在內．

縣公共衛生局指出，由於測試劑有限，當局只對出現症狀的人做了534個病毒檢測，相信確診數字遠低於實際染病的人數。

San Mateo縣發表的最新數據顯示，全縣錄得309宗確診，死亡病例增加4宗，累計10宗，當局透露，10名死者當中，6名是女性，4名是男性，都是60歲以上。

確診病人當中，超過一半是50歲以上人士，有7名確診者20歲以下，縣內有8個長者居住設施出現病例。

診治病人方面，San Mateo縣有66個加護病房，但是一些醫院，特別是Seton醫療中心，沒有足夠醫護人員需要的個人保護裝備PPE。

位於San Mateo市的會議中心會改裝為有250張病床的臨時醫院。

該縣也正在收集民眾捐出的醫護用品，包括N95口罩、手術用口罩、手套、護目鏡、消毒手液和消毒劑等，收集時間是星期一到星期五，上午9點至下午5點，地點是位於紅木城Maple街1300號的懲教所。

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