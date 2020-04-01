紐約市死亡人數破千 市長料下週疫情更壞

【KTSF 張麗月報導】

疫情重災區的紐約州一夜之間確診個案急升14%，有近7.6萬宗，紐約州長承認，這個病毒比預期中更危險。

紐約州在一夜之間的確診個案飆升14%，激增至接近7.6萬宗，中招的包括州長Cuomo的弟弟，全州死亡人數急升至1,550人。

紐約市是疫情重災區，單是紐約市就有近1,000人死亡，確診個案超過4萬宗，紐約市急需外來的醫療增援，目前就有超過500名輔助醫療和急症醫療技術員，以及2,000名護士和250輛救護車正趕往紐約市增援。

市內的中央公園和許多地方已經改裝為臨時醫院，海軍醫療船Comfort號也已靠岸。

紐約市長白斯豪表示，本星期日4月5日是嚴峻的日子，全市必須為下星期確診個案大幅飆升而做好準備。

他又說，已經要求白宮提供額外1,000名護士，350名呼吸治療師，以及150名來自軍方和後備的醫生。

至於紐約州州長Andrew Cuomo承認，這個病毒比預期中更危險，他提到現時面對兩條戰線，一個是如何處理當前的疫情危機，最前線就是醫院，另一條戰線就是社會責任，即是每個人都要留在家中，與他人保持距離，以控制疫情擴散。

州長又形容，醫護人員現時都身心疲累。

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