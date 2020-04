紐約市死亡人數破千 市長料下週疫情更壞

【KTSF 張麗月報導】

疫情重災區的紐約州一夜之間確診個案急升14%,有近7.6萬宗,紐約州長承認,這個病毒比預期中更危險。

紐約州在一夜之間的確診個案飆升14%,激增至接近7.6萬宗,中招的包括州長Cuomo的弟弟,全州死亡人數急升至1,550人。

紐約市是疫情重災區,單是紐約市就有近1,000人死亡,確診個案超過4萬宗,紐約市急需外來的醫療增援,目前就有超過500名輔助醫療和急症醫療技術員,以及2,000名護士和250輛救護車正趕往紐約市增援。

市內的中央公園和許多地方已經改裝為臨時醫院,海軍醫療船Comfort號也已靠岸。

紐約市長白斯豪表示,本星期日4月5日是嚴峻的日子,全市必須為下星期確診個案大幅飆升而做好準備。

他又說,已經要求白宮提供額外1,000名護士,350名呼吸治療師,以及150名來自軍方和後備的醫生。

至於紐約州州長Andrew Cuomo承認,這個病毒比預期中更危險,他提到現時面對兩條戰線,一個是如何處理當前的疫情危機,最前線就是醫院,另一條戰線就是社會責任,即是每個人都要留在家中,與他人保持距離,以控制疫情擴散。

州長又形容,醫護人員現時都身心疲累。

