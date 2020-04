【KTSF 黃恩光報導】

Verizon公司捐了一筆錢給一個全國性非牟利組織,為受到疫情影響的小商業提供最多1萬元的資金,協助小商業渡過難關。

英文簡稱LISC的非牟利機構,最近收到Verizon捐出250萬元,為小商業提供無需還款的資金。

每個獲選的小商業最多會獲得1萬元,可用來交租、支付員工薪水、還債和應付營運開支,特別鼓勵少數族裔和婦女經營的小商業申請。

截止申請時間是本週六4月4號,東岸時間晚上11點59分,即是本地時間星期六晚8點59分,申請人需要上網回答一份問卷,網址是http://surveymonkey.com/r/LISCSBGrant

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。