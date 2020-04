【KTSF 張馨藝報導】

加州出台了新的計劃開通熱線服務,以幫助年長者渡過疫情。

加州州長紐森週二推出了長者服務熱線計劃,老年人通話撥打熱線電話,即可匯報自己的身體狀況,該熱線還提供派送食物,或者醫藥用品上門等服務,該熱線電話為(833) 544-2374。

州府官員表示,地方系統也向長者提供相同服務,撥打211即可。

如果您周圍有長者獨自生活,需要社會給予幫助和關心,請分享此熱線。

州長紐森亦表示,長者曾為社會做出很多貢獻,現在是時候社會回饋給他們同樣的關心與幫助。

