加州州長正考慮應否建議民眾戴口罩外出

【KTSF 郭柟報導】

加州至今有6,932人確診感染新冠病毒,感染者中有1,617人需要住院,有657人進入深切治療部,比週一多了約一成,至今累計有150人死亡,州長紐森表示,疫情期間,加州失業人數達到160萬人。

紐森表示,正繼續在全球採購N95口罩給醫護,現時一共買到3,240萬個,但仍缺乏近一億個口罩。

他又表示,正考慮應否建議民眾戴口罩出街,即將發佈有關使用口罩的衛生指引,希望大家勿忘洗手,和保持社交距離。

另外,紐森又話下一輪措施同AARP全美退休人士聯會等多個健康組織,為長者提供定期的健康檢查和慰問,保障他們在居家抗疫期間身心健康。

紐森說:「我們將服務項目轉向與更多長者接觸,不只提供飲食和藥物相關的照顧,也照顧因為居家隔離而產生焦慮和孤獨感的長者。」

紐森又提供了長者援助熱線,電話:(833)544-2374,大家亦可以打211查詢援助,又叫大家關心身邊的鄰居。

紐森週一再頒布一項行政命令,給予小商業延長90日限期繳交加州銷售稅和商業牌照等費用,他又提醒大家記住填寫人口普查問卷。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。