美國確診病例突破20萬 佛州頒布居家抗疫令

【KTSF 江良慧報導】

美國的確診病例突破20萬,當中佛羅里達州有接近7,000人確診,在全國最多確診個案的州分排第七,不過佛州州長就一直到週三才終於頒布居家抗疫令。

在過去幾個星期以來,一直拒絕向整個佛州頒布嚴格禁足令的共和黨籍州長Ron DeSantis,週三早上和特朗普總統通電話後終於鬆口。

他表示,特朗普說要延長保持社交距離措施,就等於是按下國家的暫停制,他也開始明白有必要,讓全佛州的人居家抗疫,他的命令從星期五凌晨12時開始直至月底。

根據命令,所有佛州居民如無必要不得外出。

佛州在過去一日內急升超過1,000宗確診,總數接近7,000宗,但專家相信,由於有很多年輕人和無症狀人士測試不足,所以真實的感染人數應該多很多,佛州至今有87人因為新型肺炎死亡。

